الشؤون الاجتماعية في لبنان: توفير برنامج دعم مالي يستفيد منه 75 ألف عائل

قال الدكتور هكتور الحجار، وزير الشؤون الاجتماعية بلبنان، إن استراتيجية الحماية الاجتماعية ببلاده تهدف إلى تقديم تأمين اجتماعية ومساعدات اجتماعية وتنشيط سوق العمل، والتعامل مع المجتمع المدني لتقديم خدمات متخصصة، والعمل على مبدأ المواطنة والتمكين، وتحقيق الرعاية وتحقيق التضامن وتكافؤ الفرص.

استراتيجية الحماية الاجتماعية

ولفت إلى أن استراتيجية الحماية الاجتماعية فى لبنان تعمل من خلال كوادر متخصصة على مجموعة من التدخلات لاستهداف الفئات المهمشة، خاصةً المرأة والطفلة بالتعاون مع اليونسيف، وحماية الطفل من العنف، وتوفير خدمات الاستجابة، وتوفير خدمات الطب النفسي للناجيات من العنف.

كما تعتمد على توفير برنامج دعم مالي للأسر الفقيرة يستفيد منه 75 ألف عائل لبناني، والعمل على رفع العوز والجوع عن الأسر اللبنانية الأولى بالرعاية وإطلاق برنامج البدل النقدي لذوي الإعاقة عبارة عن منحة شهرية لذوي الحاجات الخاصة من 18 حتى 22 سنة بالتعاون مع اليونسيف ومنظمة العمل الدولية.

الأطفال الأولى بالرعاية

من جهته، قال جيريمي هوبكنز ممثل يونيسيف فى مصر، إنه يتم تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال، والاهتمام بالرعاية الصحية وتقديم التمويل اللازم لرعاية الأطفال الأولى بالرعاية، والتركيز على تقديم خدمات عالية الجودة، كما يتم تعزيز قدرات العاملين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قائلا :«أود أن أعرب عن امتناني للحكومة المصرية لجهودها الدؤوبة، وكذلك أشكر حكومات كندا واليابان والسويد ولجنة يونيسف الوطنية بكوريا على دعمهم السخي لتعزيز أنظمة حماية الطفل في مصر».

فيما أوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه لابد من دعم الأشخاص ذوى الاعاقة والمسنين في إطار الرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي الأول حول «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي» الذي يقام بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف على مدار يومي الأحد والاثنين.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة.