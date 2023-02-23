خطوات تقديم شكاوى «تكافل وكرامة» على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أتاحت وزارة التضامن عدة طرق لتقديم شكاوى تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار التسهيل على المواطنين، موضحة أنه يمكن أيضًا الاتصال على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 أو على البريد الالكترونى لاستقبال والرد علي الشكاوى.

خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة

وأشارت التضامن أن طرق لتقديم شكاوى تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعى تكون من خلال الخطوات التالية :

- الدخول على رابط شكاوى تكافل وكرامة 2023 المعلن على موقع وزارة التضامن الإجتماعى من خلال الرابط المرفق هـــنا.

- يطلب منك ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على استعلام.

- بمجرد الاستعلام تظهر على الفور بيانات المستعلم، وحالة بطاقة الدعم حالة بطاقة الدعم سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

- عند ظهور البيانات تظهر أيقونة تسجيل شكوى يختار المواطن تسجيل شكوى.

- يقوم المستعلم بتحديد نوع الشكوى مثل «شكاوى بطاقة الصرف، شكاوى تتعلق بالرصيد، طلب تعديل بيانات الأسرة، إهمال أو معاملة سيئة موظفي مكتب البريد، إيقاف أو تجميد بطاقة، شكاوى الرقم السري،طلب رشوة أو ابتزاز موظفي الشؤون».

- كتابة تفاصيل الشكوى لبرنامج تكافل وكرامة.

- الضغط على كلمة تسجيل.

- تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

- يمكن للمواطن طباعة الشكوى .