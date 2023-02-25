«التضامن»: إجراء كشف مخدرات لـ 1455 سائق أتوبيس مدرسي في أسبوعين

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، موضحة أنه جرى الكشف على 1455 سائقا خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، بالعديد من المحافظات المختلفة، إذ انخفضت نسبة التعاطي إلى 0.3%، بعدما كانت 12% عام 2017، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة جرت إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

إجراء التحاليل الطبية للسائقين

ووجهت التضامن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، ستجري إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جرى تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وتبين تعاطي 4 سائقين للمواد المخدرة من إجمالي من جرى الكشف عليهم خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني وأن أبرز مواد التعاطي «الحشيش والترامادول»، ويجري إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لأي سائق يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير.

ولفت إلى أنه يجري تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، كما يجري أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة المحافظات التي توجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب.

تلقي الشكاوى من أولياء أمور الطلاب

وأشار «عثمان» الى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» يواصل تلقي الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويجري نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيجري فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.