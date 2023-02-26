قرينة سلطان عمان تحضر حفلة تخريج دفعة شرطة نسائية في البلاد

حضرت السيدة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدي، قرينة سلطان عمان هيثم بن طارق، احتفال شرطة عمان السلطانية لتخريج دفعة من الشرطة النسائية بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية نزوي بمحافظة الداخلية.

ونشر حساب «رويال فاميلي»، على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لحضور السيدة عهد البوسعيدي، واحتفت وسائل الإعلام العمانية والخليجية بالحدث خاصة أنه أول ظهور لها في حفلة تخريج الشرطة النسائية.

وحضر التخرج عدد من صاحبات السُّمو والمكرَّمات عضوات مجلس الدولة وصاحبات السعادة وكبار ضباط شُرطة عُمان السُّلطانية وعدد من الكوادر التربوية والصحية من العنصر النسائي بمحافظة الداخلية.

وأنشئت مدرسة تدريب الشرطة في عمان في عام 1973 وفي عام 1976 بدأ العمل الإنشائي للأكاديمية وتم افتتاحها رسميا في 1980 تحت رعاية السلطان قابوس بن سعيد وتبعد الأكاديمية عن ولاية نزوي (18 كم) بمحافظة الداخلية التي يقدر عدد سكانها بأكثر من نصف مليون شخص.