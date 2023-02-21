سوريا: وصول مساعدات إغاثية من سلطنة عمان والعراق لدعم متضررى الزلزال

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بوصول مساعدات إغاثية من سلطنة عمان والعراق إلى مطار حلب الدولي لدعم المتضررين من الزلزال.

طائرة عمانية تصل سوريا

وذكرت الوكالة السورية أن طائرة عمانية وصلت اليوم الثلاثاء، إلى المطار محملة بـ 12 طنا من المواد الغذائية والطبية للمتضررين من الزلزال، مشيرة إلى وصول قافلة مساعدات عراقية تضم 20 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية والأغطية إلى حي المشهد بحلب لدعم المتضررين.

وفى السياق نفسه، ذكرت وزارة الطوارئ الروسية، الاثنين، أن طائرتين روسيتين لحالات الطوارئ نقلتا مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

مساعدات من عدة دول

ونقلت طائرتان من طراز IL-76، تابعتان للوزارة الروسية لحالات الطوارئ، مساعدات إنسانية إلى سوريا، حسبما أفاد المكتب الصحفي للوزارة لوكالة تاس.

وأشارت الوزارة في بيان لوكالة أنباء تاس الروسية إلى أن الطائرتين من طراز «آي إل-76»، ونقلتا شحنات شملت مواد غذائية ومستلزمات أساسية وبطانيات ووسائد ومستلزمات للنظافة الشخصية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسليم 336 طنًا من المساعدات الروسية إلى سوريا من قبل وزارة الطوارئ خلال العملية الإنسانية في أعقاب الزلازل المدمرة.