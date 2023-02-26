سعر شهادة فحص الزواج 2023.. صالحة لمدة 6 أشهر

ذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّ سعر شهادة فحص الزواج 2023 يصل إلى 180 جنيها لكل طرف، داخل المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، لافتة الى أنّ المبادرة تشمل فحص المصريين وغير المصريين، للاطمئنان على صحتهم وصحة الجيل الجديد من الأمراض المعدية.

سعر شهادة فحص الزواج 2023

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تقدّم مجموعة من الخدمات للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، ومنها السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشري، وقياس نسبة الهيوجلوبين.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنّ مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدّم خدماتها من خلال 303 وحدات صحية، مزودة بالأجهزة والمستلزمات الطبية المختلفة لإجراء التحاليل الخاصة بالمبادرة، لافتة إلى أنّ الفرق الطبية الخاصة والمدربة على أعلى مستوى للقيام بالفحصوات الطبية المختلفة وتقديم المشورة للزوجين واطلاعهم على الأمراض التي قد تنتقل من الأم إلى الجنين أو خلال العلاقة الزوجية.

تحاليل المقبلين على الزواج

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ نتائح تحاليل المقبلين على الزواج سرية وكل طرف يطلع عليها بمفرده، ويمكن إجراء التحاليل الخاصة بالزواج معا أو كل طرف منفردا في وحدة صحية مختلفة، لافتة إلى أنّ الشهادة مميكنة وغير قابلة للتزوير وصالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المقبلين على الزواج، بإجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، والتأكد من خلوهم من الأمراض، ومساعدة الدولة بإعلانها خالية من الأمراض المعدية.