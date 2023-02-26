أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بالقليوبية.. تبدأ من 65 جنيها

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في محافظة القليوبية اليوم انخفاضا جديدا، وسط إقبال متوسط على حركة البيع والشراء، من خلال تعاملات المواطنين مع المحال والتجار مع المزارع، ووفق الأسعار المعلنه من بورصة الدواجن الرئيسية بالمحافظة، وكذلك اتحاد منتجي الدواجن على مستوى الجمهورية.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ البيضاء والكتاكتيت وطبق البيط والبط بأنواعه وفق الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، وكذلك اتحاد منتجي الدواجن، حيث وصل كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيها، وكيلو الفراخ الأمهات 64 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

وتراوح سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء بين 65 جنيها إلى 66 جنيها، ولحم الفراخ الساسو بين 96 جنيها إلى 97 جنيها، ولحم الفراخ البلدي بين 98 جنيها إلى 99 جنيها، ولحم أمهات أبيض بين 64 جنيها إلى 65 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجل سعر الكتاكيت وفق اسعار بورصة الدواجن الرئيسية واتحاد منتجي الدواجن، التالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 19 جنيها.

كتكوت ساسو عمر يوم 16 جنيها.

كتكوت بلدي عمر يوم 8 جنيهات.

كتكوت فرنساوي بط عمر يوم 19.5جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.75 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.75 جنيه.

أسعار البط بأنواعه اليوم

وبلغ سعر البط بأنواعه ضمن أسعار الفراخ البيضاء التالي:

بط فرنساوي 70 جنيها للكيلو.

بط مسكوفي 90 جنيها للكيلو.

بط مولارد 78جنيها للكيلو.

أسعار كتكوت السمان اليوم

وكشفت أسعار الفراخ البيضاء وفق بورصة الدواجن الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن أن سعر كتكوت السمان الأبيض الهجين عمر يوم 4.5 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض بأنواعه التالي:

بيض أحمر كرتونة 30 بيضة 116 جنيها.

بيض أبيض كرتونة 30 بيضة 112 جنيها.

بيض بلدي كرتونة 30 بيضة 115 جنيها.