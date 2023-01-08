أسعار الفراخ اليوم في أسواق القليوبية.. 55 جنيها لـ«البيضاء»

شهدت أسعار الفراخ اليوم بأسواق القليوبية استقرارا نسبيا، وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور في مركز بنها، واتحاد منتجي الدواجن، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 55 و56 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم في أسواق القليوبية

وبلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، واتحاد منتجي الدواجن، كالتالي:

- الفراخ البيضاء الكيلو من 55 إلى 56 جنيها

- الفراخ الساسو الكيلو من 62 إلى 63 جنيها

- الفراخ البلدي الكيلو من 62 إلى 63 جنيها

- الفراخ الأمهات أبيض الكيلو من 50 إلى 51 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم، وفق بيان بورصة الدواجن الرئسية واتحاد منتجي الدواجن التالي:

- كتكوت أبيض عمر يوم من 12.50 إلى 12.75 جنيه

- كتكوت ساسو عمر يوم من 8.25 إلى 8.50 جنيه

- كتكوت بلدي عمر يوم من 5.50 إلى 6 جنيهات

- كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 8.50 إلى 9 جنيهات

- كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 17.50 إلى 18 جنيها

- كتكوت بط مولارد عمر يوم من 16.50 إلى 17جنيها

أسعار الفراخ والبط اليوم

كما شهدت أسعار البط بأنواعه المختلفة استقرارا اليوم، وفق بورصة القليوبية، وجاءت كالتالي:

- بط فرنساوي الكيلو 24 إلى 24.5 جنيه

- بط مسكوفي الكيلو 47 إلى 47.25 جنيه

- بط مولارد الكيلو 31 إلى 32.50 جنيه

أسعار الكتاكيت الرومي بأنواعها

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية في بنها بمحافظة القليوبية، أن أسعار الفراخ اليوم والكتكوت الرومي كالتالي:

- كتكوت رومي أسمر عمر يوم 17 جنيها

- كتكوت رومي برونزي عمر يوم 17 جنيها

- كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوما 44.50 جنيه

- كتكوت سمان أبيض عمر يوم 3 جنيهات

- كتكوت سمان أسمر بري عمر يوم 2.50 جنيه

- كتكوت سمان هجين بياض عمر 14 يوما 6 جنيهات

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض اليوم انخفاضا ملحوظا في أنواعه المختلفة، وجاءت كالتالي:

- بيض أحمر طبق 30 بيضة، من 80 إلى 81 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

- بيض أبيض طبق 30 بيضة، من 77 إلى 78 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

- بيض بلدي طبق 30 بيضة، من 88 إلى 89 جنيها.