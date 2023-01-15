استقرار أسعار الدواجن اليوم في القليوبية.. الفراخ البيضاء بـ54 جنيها

شهدت أسعار الفراخ في أسواق القليوبية، اليوم الأحد، استقرارا نسبيا، وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور في مركز بنها، وكذلك اتحاد منتجي الدواجن، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 54 إلى 56 جنيها، وسط إقبال متوسط من المواطنين على التداول في الأسواق.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ إليوم في القليوبية، وفقا لبيان بورصة الدواجن الرئسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن، مع استعراض لأسعار البط بأنواعه والكتاكيت والفراخ والرومي وسعر طبق البيض بأصنافه.

أسعار الفراخ إلىوم في أسواق القليوبية

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، واتحاد منتجي الدواجن التالي:

- الفراخ البيضاء الكيلو من 54 إلى 56 جنيها.

- الفراخ الساسو الكيلو من 59 إلى 60 جنيها.

- لحم الفراخ البلدية الكيلو من 69 إلى 70 جنيها.

- الفراخ الأمهات أبيض الكيلو من 48 إلى 49 جنيها.

وشهدت أسعار الكتاكيت اليوم انخفاضا ملحوظا، كالتالي:

- كتكوت أبيض عمر يوم من 8.50 إلى 8.75 جنيه.

- كتكوت ساسو عمر يوم من 8 إلى 8.25 جنيه.

- كتكوت بلدي عمر يوم من 6 إلى 7.50 جنيه.

- كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 12.50 إلى 13 جنيها.

- كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 20 إلى 21 جنيها.

- كتكوت بط مولارد عمر يوم من 19 إلى 20 جنيها.

أسعار البط بأنواعه

واستقرت أسعار البط بأنواعه، وفق بيان البورصة الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن، كالتالي:

- بط فرنساوي الكيلو 35 إلى 36 جنيها.

- بط مسكوفي الكيلو 55 إلى 56 جنيها.

- بط مولارد الكيلو 40 إلى 41 جنيها.

أما أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه فسجلت التالي:

- كتكوت رومي أسمر عمر يوم 10 جنيهات.

- كتكوت رومي برونزي عمر يوم 17 جنيها.

- كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوما 44.50 جنيه.

- كتكوت سمان أبيض عمر يوم 3 جنيهات.

- كتكوت سمان أسمر بري عمر يوم 2.50 جنيه.

- كتكوت سمان هجين بياض عمر 14 يوما 6 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

أما أسعار البيض فسجلت التالي:

- بيض أحمر طبق 30 بيضة من 87 إلى 88 جنيها.

- بيض أبيض طبق 30 بيضة من 84 إلى 85 جنيها.

- بيض بلدي طبق 30 بيضة من 92 إلى 93 جنيها.