ضبط 3 أشخاص في السلام بحوزتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما – 3 هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والمبلغ من متحصلات نشاطهم الإجرامي، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.