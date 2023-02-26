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ضبط 3 أشخاص في السلام بحوزتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار

كتب:

محمد بركات
11:27 ص | الأحد 26 فبراير 2023
المتهمين

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما – 3 هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والمبلغ من متحصلات نشاطهم الإجرامي، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية

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بقلم محمد بركات