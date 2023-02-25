الداخلية تضبط المتهمين بالاستيلاء على «توك توك» من صبي في المرج 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا قيام أحد الأشخاص باستيقاف «أحد الصبية، سائق مركبة توك توك»، والاستيلاء على مركبة التوك توك قيادته.

طلب مساعدته في نقل تليفزيون

وبالفحص أمكن تحديد المجني عليه، وباستدعائه أفاد بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة المرج استوقفه أحد الأشخاص واصطحبه إلى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وطلب منه مساعدته في نقل تليفزيون إلى مركبة التوك توك وحال دخول المجني عليه الشقة فقد الوعي وفوجئ بعد ذلك بأنه ملقى بدائرة مركز شرطة أوسيم وتم نقله للمستشفى بمعرفة الأهالي، وتبين سرقة مركبة التوك توك.

وبتكثيف التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه «لإحدهما معلومات جنائية» ويقيمان بمحافظة الجيزة.

سرقة مركبات التوك توك بأسلوب التخدير

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة مركبات التوك توك بأسلوب التخدير.

وأضاف أحدهما أنه عقب دخول المجني عليه الشقة المشار إليها قدموا له مأكولات بها أقراص منومة لتخديره إلى أن فقد وعيه وقاما بالتخلص منه بمكان العثور عليه، والاستيلاء على المركبة وبيعها لأحد الأشخاص «تم ضبطه» وبحوزته مركبة التوك توك المستولى عليها وبمواجهته أقر بشرائه التوك توك، وأفاد بعدم علمه كونها من متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط المادة المخدرة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.