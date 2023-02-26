أصحاب شركات يستعرضون مشروعاتهم الناجحة في سيناء أمام الرئيس السيسي

استعرض أصحاب الشركات الناجحة في سيناء، المشروعات التي نفذوها في سيناء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

وقال المهندس محمد أسامة القصاص من شركة وتد للمقاولات العامة والتوريدات: «نحن شركة إنشاءات تعمل في مجال الإنشاءات منذ 25 سنة، وكان لنا الشرف أن نكون من بين الشركات الوطنية التي شاركت في تنفيذ المشروعات الوطنية بسيناء».

وأضاف: «عملنا في سيناء منذ 2103 وحتى الآن بإجمالي تكلفة قدرها 270 مليون جنيه في مجالات متعددة، مثل الصحة والتعليم والتنمية، وفي المجال الصحي أنشأنا مستشفى نخل المركزي وطورنا مستشفى الشيخ زويد المركزي، وطورنا نقاط إسعاف بمدينة نخل والنقب»، متابعا: «جار تنفيذ 160 وحدة سكنية بمدينة رفح الجديدة، وفي المجال التنموي، جرى تنفيذ القرية البدوية في مدينة نخل، وعمل معنا أكثر من 6 آلاف عامل».

أما المهندس صفتي غريب، مدير عام التشغيل والصيانة بإحدى شركات لمعالجة المياه، فقال: «نحن شركة رائدة ومتخصصة في إنشاء وتشغيل محطات معالجة المياه بجميع النظم المختلفة، ومنذ عام 2015 وحتى الآن أنشأنا العديد من محطات المياه في سيناء، سواء تحلية محطات البحر أو معالجة مياه الصرف الزراعي، بإجمالي تكلفة قدرها ملياري جنيه، وعدد عمالة مباشرة وغير مباشرة يقدّر بـ30 ألف عامل من أهالي سيناء، و310 أمتار مكعبة يوميا من المياه المحلاة قابلة للزيادة لـ640 ألف متر مكعب يوم».

وتابع أشرف عبدالسميع محمود، رئيس مجلس إدارة شركة الدمام للمقاولات، أنّه جرى تنفيذ 8 مشروعات في سيناء في مجال الإنشاءات، أبرزها مشروع إنشاء جامعة العريش، ومشروع الجامعة التكنولوجية بشرق القناة، ومشروع إنشاء 160 وحدة سكنية برفح,

وتابع محمود، موجّها حديثه للرئيس السيسي: «بنشكر حضرتك يا ريّس على كل حاجة اتعملت في عهدك، وكفاية أوي الأمان اللي إحنا عايشين فيه، إنشاء الجامعات في عهدك وخلت ولادنا يدرسوا جنب أهلهم في شمال سيناء وسيناء عامة وده جديد علينا يا ريّس، وبقى زينا زي المحافظات التانية، ربنا يطول في عمرك ويبارك لنا فيك ويديك الصحة ويخليك لمصر».

وقال سليمان عبدالحميد سليمان مدير عام شركة عبدالحميد سليمان: «نعمل مع الدولة منذ عام 1994 في مجالات المياه والصرف الصحي، ونفذنا 10 مشروعات في سيناء بقيمة إجمالية تقدر بنحو 650 مليون جنيه، وحجم العمالة المباشرة وغير المباشرة معظمه من سيناء بواقع 4 آلاف فرد، وأبرز المشروعات هي الخط الناقل للمنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد، وإنشاء شبكات استصلاح في التجمعات التنموية، واجهنا صعوبات نتيجة العملية الأمنية، لكن هذه الصعوبات جرى تذليلها من قبل الدولة ومعدلات التنفيذ في غرب القناة أصبحت بما هو عليه الحال في شرق القناة».

إلى ذلك، قال حمدان محمود شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة الإسراء للمقاولات العامة: «أعمل في مجال الطرق، ولي الشرف بالعمل مع القوات المسلحة في المشروعات القومية، عملت في الشبكة القومية للطرق وحفر قناة السويس ومشروعات الاستصلاح الزراعي في توشكى والدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات بإجمالي تكلفة قدرها 500 مليون جنيه في 6 مشروعات بسيناء وشغلنا 5 آلاف عامل في سيناء كعمالة مباشرة وغير مباشرة».

أما، المهندس محمد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مكة للمقاولات العامة والتجارة: «نعمل في مجال المقاولات أبا عن جد منذ عام 1981، عملنا في عدد كبير من المشروعات مع الدولة من مبانٍ خدمية وحكومية وصحية وتعليمية وفنادق وقرى سياحية، شاركنا مع الدولة في الفترة من 2014 وحتى الآن في عدد كبير من المشروعات في سيناء، منها 5 مشروعات بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه، وبحجم عمالة يقدر بـ3500 عامل».