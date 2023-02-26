تفاصيل مشاركة التنسيقية في افتتاح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في افتتاح معرض وزارة التضامن الاجتماعي «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، والذي تعقد هذه النسخة منه بالشراكة مع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والاتحاد الأوروبي في مصر وشركة الفطيم، ويقام المعرض بكايرو فيستفال سيتي مول بالقاهرة، ويستمر حتى 11 مارس المقبل، حيث يفتح أبوابه للجمهور يوميا من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء.

التنسيقية تشارك في معرض ديارنا

وتقام النسخة الحالية من معرض «ديارنا» للحرف اليدوية تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة.

تنسيقية شباب الأحزاب

ويحتفل المعرض هذا العام بالثقافة والفنون لمدينة وواحة سيوة الفريدة كضيف الشرف، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر، بالإضافة إلي عارضين من ذوي الإعاقة لعرض منتجاتهم ودعم قضاياهم وعدد من الجمعيات الصديقة للبيئة، والهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي، كما أن هناك عدد من الوزارات الشريكة منها وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصناعة، وزارة التنمية المحلية، وزارة البيئة، وزارة قطاع الأعمال العام، والمجلس القومي للمرأة.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد فتحي، والنائبة إيمان الألفي، عضوا مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، وكل من، محمد اللافي، وحنان جوهر، وإسراء طلعت، وكريم الكناني، وجهاد سيف، أعضاء التنسيقية.