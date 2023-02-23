بروتوكول بين «التنسيقية» و«القومي لتنظيم الاتصالات» لتطوير الكوادر البشرية

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتطوير وتنمية الكوادر البشرية لدى الطرفين بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة.

وأكد الجانبان أهمية تشجيع الشباب للاهتمام بالتعليم التكنولوجي، والتعاون في إعادة النظر ودراسة مواد القانون والتشريعات التي قد تشجع وتحفز على الاستثمار التكنولوجي.

ورحبت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر التنسيقية، بوفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدة أنّ توقيع بروتوكول التعاون يأتي حرصا من التنسيقية على رفع وعي الأفراد بمخاطر الأمن السيبراني والتعامل الصحيح مع مواقع التواصل الاجتماعي، وقناعة من التنسيقية أنّ من مسؤولياتها رفع وعي الشباب والتدريبات اللازمة للاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

من جانبه، وجّه المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي هذا التعاون، مؤكدا أهمية هذا التعاون المثمر من أجل بناء الكوادر التكنولوجية مع الاهتمام المتزايد بأهمية التوعية حول الأمن السيبراني والذي يعد من أهم الأدوار للجهاز.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور وفد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ممثلا في رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس حسام الجمل، والدكتور أحمد عبد الحافظ نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد عبد العزيز والدكتور محمد عبد الفتاح وكريم سليمان و سيد حسن.

وحضر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أكمل نجاتي، والنائب علاء مصطفى، عضوا مجلس الشيوخ، والنائب أحمد رمزي والنائب عماد خليل والنائبة مرثا محروس، أعضاء مجلس النواب، وكريم عبدالعاطي، ومؤمن سيد عضوا التنسيقية.