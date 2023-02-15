«تنسيقية شباب الأحزاب» توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «فاهم للدعم النفسي»

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع مؤسسة «فاهم للدعم النفسي» برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ووزيرة الهجرة السابقة.

التنسيقية

وقالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، إنَّه تمّ إدراج الصحة النفسية ضمن استراتيجية التنسيقية لعام 2023، مؤكّدة أنَّ التنسيقية ستعمل على العديد من التعديلات التشريعية والتشريعات الخاصة بدعم الصحة النفسية في المجتمع.

وأشارت إلى أن البروتوكول مع مؤسسة «فاهم» سيشهد العديد من الفعاليات والمشروعات المختلفة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ومن جهتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرة إلى أن دور مؤسسة فاهم توعوي وليس علاجي، وأنها ستعمل مع التنسيقية على توعية الأسرة المصرية بأهمية الصحة النفسية، وإزالة وصمة العار من المريض النفسي.

وأكّدت أنَّ هذه التوعية يجب أن تبدأ من مرحلة الطفولة، إذ يعاني بعض الأطفال من التنمر في المدارس، والذي يعد أحد أسباب المرض النفسي.