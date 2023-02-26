«استدامة» يؤهل شباب الخريجين في كفر الشيخ لسوق العمل بحزم تدريبية

أعلن مركز «استدامة»، فرع الدراسات الوطنية التابع لديوان محافظة كفر الشيخ، عن عدد من الحزم التدريبية والمسارات الخاصة بتطوير الذات والتأهيل لسوق العمل لشباب الخريجين، تنفيذاً للدور المجتمعي للمركز والذي يُعد أحد أهدافه الاستراتيجية التي يسعى المركز لتحقيقها.

البرامج موجهة لكل فئات المجتمع

وذكر بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، أن البرامج موجهة لكل الفئات المجتمعية، خاصة شباب الخريجين، وطلاب المدارس والجامعات، وتستهدف تنمية القدرات البشرية، وكذا التأهيل لسوق العمل، لافتاً إلى أنه يُمكن الاطلاع على التفاصيل في الصور بالإعلان والحجز من خلال الرابط التالي https://forms.gle/RnHWnY9Exokudmse6.

وأوضح البيان، أنه للتعرف علي مزيد من التفاصيل يتم التواصل على أرقام مركز استدامة «01008001623 - 01008001924 - 0473227681»، أو زيارة المركز وعنوانه «كفر الشيخ - مركز الدراسات الوطنية - بجوار معهد الخدمة الاجتماعية مقابل محطة بنزين وطنية».

مركز «استدامة» بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أن مركز استدامة بمحافظة كفر الشيخ يقوم على إدارته فريق من المتخصصين في إدارة مراكز التدريب المتخصصة، وتم تأهيلهم في بيوت خبرة ومراكز دولية لهذا الغرض، وذلك بقيادة أحد استشاريي التدريب، وتقييم رأس المال البشري بخبرات دولية ومحلية متراكمة، ضماناً لتقديم أفضل المخرجات للمستفيدين، تمكيناً للكفاءات من أبناء المحافظة.