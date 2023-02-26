هيئة الدواء تنصح مرضى الضغط باستخدام مسكنات «باراسيتامول»

وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة عاجلة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وقالت في بيان مقتضب لها إنها تنصح مرضى الضغط المرتفع بتناول المستحضرات التي تحتوي على باراسيتامول لتسكين الألم، مشيرة الى أن بعض الأنواع الأخرى من المسكنات قد تسبب احتباس السوائل بالجسم، وتعمل على التأثير على وظائف الكلى، مما يعمل على ارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر.

نصائح لمرضي ارتفاع ضغط الدم

وطالبت هيئة الدواء المصرية من المواطنين ضرورة استشارة الصيدلي لمعرفة البدائل غير الوصفية المناسبة.

وأعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات التفتيش على الكواشف المعملية والتشخيصية المستوردة، والتي تهدف إلى التعريف بإجراءات التفتيش التي يتم تطبيقها على شحنات الكواشف المعملية والتشخيصية المستوردة، مع تسليط الضوء على متطلبات التخزين والتوزيع الجيد لها؛ طبقا لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد العالمية المتبعة فى هذا الشأن؛ لضمان سلامة واَمان وفاعلية تلك الكواشف.

جراءات التفتيش على الكواشف المعملية والتشخيصية المستوردة

وقالت هيئة الدواء من المقرر انعقاد ورشة العمل الأسبوع الجاري، بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمعادي، مشيرة الى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات استيراد الكواشف المعملية والتشخيصية، موضحة أن ورشة العمل تبدء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.