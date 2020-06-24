شعبة الأدوية: طرح 45 مليون علبة باراسيتامول خلال 10 أيام

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر واحدة من 3 دول على مستوى العالم، بدأت في إنتاج حقن الريمدريسيفير، في التوقيت ذاته الذي تم إنتاجها في أمريكا، وفي حالة لم نأخذ حق التصنيع في مصر، كنا سننتظر سنة، حتى تصل إلينا، ومعنى ذلك أن هناك صناعة وطنية مخلصة تعمل لصالح البلد.

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن بداية الأزمة في الصين في ديسمبر من عام 2019 في الصين، قامت الحكومة المصرية ووزارة الصحة وهيئة الدواء المصري، في يناير من عام 2020، بالاستعانة بكل مصانع الأدوية الموجودة في مصر، لجمع الأرصدة الموجودة من مواد خام الأدوية داخل هذه المصانع، ووضع ضوابط لها.

وتابع، أن شهر يناير كان فيروس كورونا لم يدخل حينها إلى مصر، ولكن هناك خطوة استباقية بحيث تؤمن الدولة سلاح استراتيجي لدخولنا المعركة، فالدولة وضعت يديها على الصناعة، وممنوع أن يخفي أحد معلومة أو يصنع ويوزع إلا تحت منظوم الدولة، مشيرا إلى أنه في منتصف فبراير، أغلقت الصين نشاطها الجوي، ووقتها كان نصف الدواء يأتي من الصين، وقامت الحكومة المصرية بتحويل المواد الخام من الهند، ليكون لديها مخزونها الاستراتيجي.

واستكمل، أن المادة الفعالة الموجودة في دواء البانادول هو الباراسيتامول، وهي موجودة منذ حوالي 60 سنة، ويتم استخدامه بشكل كبير، وخلال الـ10 الأيام الماضية، تم طرح 2 مليون و800 ألف علبة باراسيتامول، وخلال 10 أيام سيتم طرح 45 مليون علبة باراسيتامول.