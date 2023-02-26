الرئيس السيسي يشكر أهالي سيناء: نقدر تضحياتكم.. إحنا واحد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكرَ لأهالي سيناء، قائلا: «بقولهم الأسر اللي قدمت أبناءها وضحت وعانت نتيجة للعمليات التي تتم، عزاؤنا أن الثمن هو التخلص من آفة موجودة، إحنا واحد، إحنا مصريين ودي بلدنا ودي أرضنا ونخلي بالنا منها ونموت عشاننا».

وأضاف السيسي، خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء: «صدقوني، الهدف من هذه الآفة هو افقاد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا، تضحيات أهالي سيناء محل اعتبار وتقدير».

وتابع: «في الفترة المقبلة سنتحرك بخطة كبيرة، ونحتاج جهود الشركات ومعدلات عمل وتنفيذ تشعر أهالينا في سيناء ان الدولة المصرية تعمل بهمة، لم يعد هناك عُذر، للدولة ولا لمؤسساتها، ومطلوب أن تكون كل أجهزة الدولة موجودة مثل التعليم والصحة، بشكل أكبر من ذي قبل».