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السيسي: عمليات التنمية في سيناء شهدت بعض الصعوبات والتحديات

كتب:

محمد عزالدين
11:38 ص | الأحد 26 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعرض النماذج المشرفة للشركات العاملة من أبناء سيناء، وقال: «أشكركم على أنكم كنتم تعملون في ظروف صعبة، ولو قولنا لبعضكم تكلموا عن الحوادث والإعاقات اللي تمت في أثناء عملكم خلال السنين الماضي، هنسمع كلام كتير أوي».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة ألقاها ضمن فعالية اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء: «اليوم بعدما وفّقنا، وقضينا على الإرهاب اللي كان موجود ويعيق الحياة مش التنمية بس، الحمد لله تحقق هذا بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء، حينما اجتمعوا على قلب رجل واحد».

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