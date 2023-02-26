عاجل.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبناء سيناء المتميزين

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المتميزين من أبناء سيناء، وذلك خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

والمكرمون هم إسراء أمين حمدي، تعمل بمكتب خدمة المواطنين في مستشفى العريش العام، تعرضت لحادث تفجير عبوة ناسفة واستكملت عملها لتصاب مرة أخرى بعد سنوات عدة بطلق ناري في ذراعها من العناصر الإرهابية في أثناء عملها لتسيير إجراءات المواطنين.

وخليل حماد سلمان، ويعمل في قطاع كهرباء الشيخ زويد، ورغم الظروف العصيبة وعمليات التخريب المستمرة للمرافق الحيوية من قبل العناصر الإرهابية، واصل العمل وأصر على أن تصل الكهرباء لجميع قرى الشيخ زويد والعريش بكفاءة كبيرة.

السيدة شربات صبحي فرج، تعمل مديرة لدار رعاية الأيتام بالعريش، ولم تنسَ دورها كمربية للأجيال، وبعد وصولها إلى سن المعاش واصلت هذا الدور في إعادة تأهيل الفتيات نفسيا ممن فقدن أهلهن ومررن بظروف صعبة من اجل إعادة دمجهن في المجتمع لتصير عناصر فاعلة.

الدكتور أحمد منصور عبدالفتاح حسين مدير مستشفى العريش، ففي خضم أعمال مقاومة الإرهاب لم يتوانَ لحظة مع فريق عمل المستشفى عن تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأكمل، واستقبال المصابين جراء العمليات الإرهابية من مدنيين وعسكريين.

وسام عبدالهادي تعمل مديرة لمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية، وفي ظل صعوبة الظروف الامنية إلا انها لم تفلح في أن تقف حائلا بينها وأداء دورها في تعليم الطلاب بل زادت على ذلك عاملة في إيصال مساعدات المحتاجين منهم غير عابئة للأخطار في سبيل رعاية تلاميذها.

الدكتور تامر حمدي أحمد يعمل مديرا لمستشفى بئر العبد النموذجية، تعرض للتهديد بالقتل كي يتوقف عن تقديم الخدمة الطبية للمصابين في المسشتفى، ورغم بذلك فقد آثر وطنه وقدم الرعاية العلاجية للمصابين من التكفيريين بعدما ألقي القبض عليهم.