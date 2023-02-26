أسعار سلع التموين 2023.. ثبات السكر عند 10.5 جنيه والزيت 25 جنيها

أكّد مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات واستقرار أسعار سلع التموين 2023 وذلك على مدار العام بنفس الأسعار المتداولة مع صرف الحصص والمقررات التموينية للأشهر الماضية، مع تكثيف الضخ السلعي لمنافذ الوزارة سواء منافذ البقالين أو فروع المجمعات الاستهلاكية أو السيارات المتنقلة التي تطلقها الوزارة في الميادين الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

أسعار سلع التموين 2023

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ أسعار سلع التموين 2023 لم تشهد تغيرا منذ أكثر من 6 أشهر، خاصة في أسعار السلع الأساسية وهي «الزيت والسكر والأرز»، موضحًا أنَّ مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم يوميا بضخ 4 آلاف طن من السكر لمنافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية، و3 ألاف طن من الزيت، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من المكرونة، من أجل سد حاجة المواطنين من السلع الغذائية، بالأسعار التالية:

1- سكر معبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- الأرز المعبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 12 جنيها.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.5 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.