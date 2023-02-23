«التموين»: انخفاض سعر كيلو الأرز الأبيض بداية من شهر مارس المقبل

توقعت مصادر مطلعة، عن قرب انخفاض سعر كيلو الأرز الأبيض، في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، وتحديدا قبل حلول شهر رمضان الكريم، خاصة بعد تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 50 ألف طن أرز أبيض مستورد.

سعر كيلو الأرز الأبيض

وأشارت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن» أن الأرز الأبيض الذي تعاقدت عليه الهيئة العامة للسلع التموينية، سيؤدي إلى ضبط سعر كيلو الأرز الأبيض في الأسواق، بعد زيادة المعروض، فضلا عن تأمين مخزونه في المنظومة التموينية؛ إذ يبلغ حجم الاستراتيجي الآمن من الأرز 3 أشهر، موضحة أن الانخفاض في السعر سيكون بداية من شهر مارس المقبل.

سعر الأرز في التموين والمجمعات الاستهلاكية

وتضخ وزارة التموين، الأرز على البطاقات للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، وعددهم 64 مليون مواطن مدرجا على 23 مليون بطاقة تموين، بسعر 10.5 جنيه شهريا، فيما يتراوح سعر الأرز التي تضخه مخازن الوزارة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان من 14.50 إلى 16.50 جنيه، حسب درجة الكسر.