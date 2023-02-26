«التموين» توفر اللحوم الطازجة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 165 جنيها

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كميات كبيرة من اللحوم الطازجة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة ومعارض «أهلا رمضان» المنتشرة على مستوى المحافظات، بسعر أقل من أسعار اللحوم في السوق المحلية بأكثر من 50 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الطازج في المجمعات الاستهلاكية

وتبلع أسعار اللحوم الطازجة المتوافرة حاليا في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، 165 جنيهًا سعر كيلو اللحم الطازج، وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إنَّه متاح لأي مواطن شراء كمية اللحوم التي يرغب فيها وفقا لاحتياجاته فقط، مشددة على منع الشراء بكميات مضاعفة بأزيد من الاحتياج الشخصي للأسرة، من من أجل التصدي لمحاولات بعض التجار وأصحاب المحال من الشراء من المجمعات المخصصة للمستهلكين فقط، لتوفير السلع بمختلف أنواعها وبأسعار مخفضة.

فيما تضخ وزارة التموين أيضا اللحوم البتلو والضانئ إلى المجمعات الاستهلاكية، إذ يبلغ سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم الضانئ المجمد 170 جنيهًا.

تخفيضات السلع في منافذ وزارة التموين

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% في جميع المجمعات والتي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي يغطي جميع المحافظات، وتكثف خلالهم وزارة التموين من ضخ السلع الأساسية وهي السكر والزيت والأرز.