أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022.. ثبات واستقرار وطرح سلعة جديدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022، والمقرر بدء صرفها للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بعد غد الثلاثاء الموافق الأول من شهر نوفمبر، بالتوازي مع صرف سلع الدعم الاستثنائي لـ10.5 مليون أسرة مستحقة للشهر الثالث على التوالي.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022

وشهدت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022 والتي تمّ توزيعها على منافذ البقالين للالتزام بها استقرار في أصناف السلع التموينية التي تطرحها وزارة التموين لصرفها على البطاقات بالسعر المدعم، إذ جاءت الأسعار مساوية لقائمة أسعار شهر أكتوبر الماضي 2022.

كما طرحت وزارة التموين سلعة جديدة للقائمة وهي علب «مرقة الدجاج» لتضم القائمة 31 سلعة بالسعر المدعم، والأسعار كالتالي:

1- سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.