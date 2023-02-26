انطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج في 8 وحدات صحية بمطروح «صور»

دشن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، إطلاق أعمال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بالمحافظة، وذلك بمقر الوحدة الصحية بحي الزهور بمدينة مرسى مطروح.

مبادرة رئيس الجمهورية

وقال محافظ مطروح، إن مبادرة الكشف على المقبلين علي الزواج تأتي ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، والاهتمام ببناء الانسان بدء من تكوين الأسرة وتنفيذا لرؤية مصر في تنمية الأسرة المصرية وبناء أسرة صحية مستقرة سعيدة.

التدريب على مبادرة المقبلين على الزواج

ووجه محافظ مطروح بأهمية التدريب على منظومة مبادرة المقبلين علي الزواج بجميع الادارات الصحية، بدءاً من استقبال المقبلين على الزواج وتقديم المشورة والفحص، وتسجيل البيانات واخذ عينات المعمل للتحليل حتى الحصول على شهادة الفحص وتقديم ما يلزم.

وأكدت محافظة مطروح، في بيان، أهمية التوعية بتوثيق الزواج واستخراج بطاقات الرقم القومي للزوجين، مشيرا إلى أهمية دور العمد والمشايخ وقبائل مطروح في التوعية وتغيير ثقافة الزواج المبكر، حتى يتمكن الزوجين من الحصول على أوراق ثبوتيه يستطيعا من خلالها استكمال الاجراءات فيما يحافظ على حقوق الأسرة.

مراكز فحص المقبلين على الزواج بمطروح

وأوضح الدكتور مبروك سالم، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن المبادرة الرئاسية سيتم إطلاقها بمركز طبي واحد و7 وحدات صحية، وهي المركز الطبي في الكيلو 4، ووحدة براني الصحية، ووحدة سيوة الصحية، ووحدة السلوم الصحية، ووحدة النهوض بالحمام، ووحدة النجيلة القبلية، ووحدة الضبعة الصحية، ووحدة العلمين الصحية، وذلك من خلال الفرق الطبية المدربة على أعمال المبادرة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، واجراء فحوصات معملية متنوعة للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

ووجه المحافظ بالإعلان عن الحملة والتعريف بها بمدن ومراكز المحافظة الثمانية ونشر التوعية بأهميتها، والحرص على تغطية جميع المناطق لضمان نجاح أعمال المبادرة بالمحافظة وتحقيق المستهدف منها.