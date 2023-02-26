أماكن فحص ورعاية المقبلين على الزواج في الدقهلية.. كشف طبي شامل

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

وقالت الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل مديرية الصحية بالدقهلية، إن الخدمات المقدمة بالوحدات والمراكز التي تنفذ المبادرة تشمل فحصا طبيا شاملا، وفحصا معمليا، وتحديد الفصيلة، وتحديد معامل ريساس وتحديد نسبه الهيموجلوبين، واكتشاف بعض الأمراض غير السارية، مثل الضغط ومرض السكري، ومرض السمنة، وكذلك اكتشاف بعض الأمراض الفيروسية، مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي «ب»، والالتهاب الكبدي الفيروسي «سي»، وفيرس نقص المناعة البشرى المكتسب «HIV» والمسبب لمتلازمة الإيدز.

الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية

وأضافت وكيل مديرية الصحة، في بيان صحفي، أن المبادرة تتضمن أيضا الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية، مثل أنيميا البحر المتوسط، وأنيميا الخلايا المنجلية، والاستبيان النفسي الذي يقيس القدرة على القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديده تؤثر على الحالة النفسية، مع توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض الغير سارية والحد من الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض المنتقلة من الأم للجنين.

دعم خدمة الإحالة للجهات المختصة

وقالت الدكتورة لمياء سلامة مدير الطب الوقائي، إنه سيتم دعم خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية، على أن يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردًا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة، وإعطاء شهادة صحية تُسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص، وعليه يتم التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضروري الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 15 يوما.

مقار فحص الزواج في محافظة الدقهلية

وخصصت مديرية الصحة بالدقهلية 19 مكانا لإجراء فحص ورعاية المقبلين على الزواج، وهي:

المركز الصحي العام - المنصورة.

الدنابيق - المنصورة.

الجزاير - جمصة.

العزيزة - المنزلة.

مركز طب البجلات - منية النصر.

الكفر الجديد - ميت سلسيل.

المرساة - دكرنس.

المركز الطبي الحضري بالإدارة الصحية - المنزلة.

رعاية طفل شربين - شربين.

طهواى - السنبلاوين.

طب أسرة درين - نبروه.

وحدة طب العصافرة - المطرية.

ابو داوود - تمي الأمديد.

الرعاية - أجا.

محلة الدمنة - محلة الدمنة.

الصلاحات - بني عبيد.

رعاية طفل طلخا - طلخا.

مركز رعاية طفل بندر بلقاس - بلقاس.

ميت محسن - ميت غمر.