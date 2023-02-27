«إسراء» بعد تكريمها من الرئيس السيسي: فخورة بما قدمته لأهالي سيناء

انتقلت إسراء حمدي قويدر، إحدى فتيات مدينة الشيخ زويد، منذ سنين للعيش في مدينة العريش، واختارت أن تعمل في خدمة المجتمع بشكل تطوعي داخل مبنى خدمة الجماهير بمستشفى العريش العام، برفقة عدد من زملائها، وأثناء ذلك تعرضت لطلق ناري كاد أن يودي بحياتها، لكنها واصلت العمل التطوعي غير عابئة بما حدث، ليتم تكريمها من الرئيس السيسي أمس.

خدمة الجماهير

وبحسب إسراء حمدي، أحد فريق المجتمع المدني القائم على خدمة الجماهير في مستشفى العريش العام، فإن مكتب خدمة الجماهير هو حلقة وصل بين المواطنين وقسم الاستقبال بمستشفى العريش. تقول «كنا نوفر بعض المستلزمات التي لم تكن موجودة، من خلال البطاطين والملااءت وبعض الأدوية والأغذية، حينما كانت المستشفى مشغولة بالعمليات وتضميد الجرحى بالمستشفى، وكنت أبيت ليلا بين المرضى لأطمئن على أحوالهم، ووهبت عملي ورحي وجسدي لله، وقد حماني من كل ما يحدث والحمدلله»

وتذكر «إسراء» لـ«الوطن»، أن شيئين كانا يبعثان الطمأنينة في نفسها، الأول أن الله معها، وأن جهات الدولة كانت تتابعها وثمن خطواتها، وتؤكد لنا أن عمل خدمة الجماهير ومساعدة المصابين عمل بطولي لا يقل عن الجندي الذي يحارب في الميدان.

سيناء أرض مصرية

ستضع «إسراء» صورتها أثناء تكريمها من الرئيس السيسي في ديوان العائلة، ليفخر أفرادها بابنتهم التي ناضلت من أجل الوطن، حتى اطمئن المصريون جميعا بأن سيناء أرض مصرية حافظ عليها المواطنون والجنود جنبا الى جنب، وفشلت كل مخططات عزلها، وهاهي تُعمر بسواعد الرجال، حسبا ذكرت «إسراء».