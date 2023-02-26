السيسي: نتمنى إزالة جميع العبوات الناسفة في سيناء لاستكمال عملية التنمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية إزالة العبوات الناسفة والمتفجرات في سيناء، قائلا: «مش عاوز نخسر حد تاني، مش عارف إنتو عاوزين شهر ولا شهرين تخلصوا مهمة الإزالة بالكامل، ونقول إن إحنا أزلنا تماما أو بنسبة 100% عشان مفيش حاجة تحصل».

وأضاف الرئيس السيسي: «أقول للقيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة الهندسية إن الأولوية للعمل معنا هي الشركات من سيناء، لأنهم عملوا معنا في ظروف أصعب كثيرة، سيكونون الأولى في كل الأعمال بسيناء، وأتمنى أن نطمئن إلى إزالة العبوات الناسفة ونكمل شغلنا».

وتابع: «النقطة الثالثة، ستكون لدينا كميات كبيرة من الأراضي التي تستخدم في الإنتاج بسيناء بحلول نهاية العام الجاري، بواقع 600 ألف فدان، خطتنا في تنمية سيناء ليست متواضعة، وهناك أيضا ميناء العريش، ونحن نقوم بعمليات توسعة».

وأوضح: «عندما نضع ميناء العريش على خريطة مواني مصر على ساحل البحر المتوسط، فنحن نتحدث عن ميناء عملاق يمكنه التعامل مع كل المنتجات مثل التعدين والمنتجات الزراعية، نتحدث عن 5 و10 سنوات من التطوير والتنمية في سيناء».

وشدد الرئيس على ضرورة التواصل مع شيوخ القبائل، واصفًا ذلك التواصل بأنه ثقافة بين القوات المسلحة وأهالينا في سيناء والمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية: «التواصل مع الأهالي والشيوخ والتعامل معهم بشكل مستمر ثقافة يجب أن تنفذ على أعلى مستوى».