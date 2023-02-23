زراعة 500 شجرة في العريش ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

وجه اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، تعليماته، لرؤساء الأقسام والمنشآت، وأقسام التجميل في الأحياء، بالعمل على توزيع الأشجار بالأحياء والطرق الفرعية والرئيسية والميادين، ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر».

وواصلت الحملة عملها لليوم الرابع علي التوالي، في زراعة شتلات كافور حيث قامت إدارة الحدائق مدعومة بالعمال ،ومساعدة شباب المجتمع المدني وذلك لاستكمال زراعة شتلات أشجار الكافور.

زراعة 500 شجرة كافور بالعريش

وأعلن قسم العلاقات العامة بمجلس مدينة العريش في بيان له أنه جرى زراعة 500 شجرة كافور، وذلك بداية من بوابة مدخل العريش، حتى قرية كورال بيش، على الناحيتين، ولا يزال العمل جاريًا لاستكمال باقي زراعة الشتلات.

إنشاء ميدان الشهداء بحي المساعيد

يأتي هذا بعد أيام من الانتهاء من إنشاء ميدان الشهداء بحي المساعيد غرب العريش، والذي تم تنفيذه بتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومشاركة عددا من نشطاء المجتمع المدني.

ومن جهة أخرى أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له أنه تم الانتهاء من عملية زراعة أشجار الزيتون على الطريق الدولي العام بين ميدان الشيخ زويد وحي أبو طويلة والكوثر وقرية أبوزرعي.