الرئيس السيسي يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية سيناء كتب: نرمين عفيفي 12:32 م | الأحد 26 فبراير 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء. اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يشكر أهالي سيناء: نقدر تضحياتكم.. إحنا واحد السيسي: عمليات التنمية في سيناء شهدت بعض الصعوبات والتحديات السيسي: المصريون لا يصدقون الشائعات.. ووعيهم بحجم التحديات كبير عاجل.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبناء سيناء المتميزين السيسي يقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء خلال تفقده اصطفاف معدات تنمية سيناء السيسي بقلم نرمين عفيفي