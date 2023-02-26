رئيس شعبة الدواجن: الكيلو سيتراجع لـ65 جنيها للمستهلك في رمضان «حوار»

تراجع كبير في أسعار الدواجن شهدته خلال اليومين الماضيين،بعد استيراد الحكومة كميات كبيرة من الدواجن من الخارج لسد الفجوة التي وصلت الى 40% في المعروض، وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية وخبير صناعة الدواجن، إن أسعار الدواجن بدأت تعود إلى طبيعتها، بعد التراجع الكبير في الأسعار خلال الساعات الأخيرة الماضية، مضيفا في حواره لـ«الوطن»، أن الدواجن سجلت تراجعا كبيرا وأن الكيلو سجل 65 جنيها حاليا، مقابل 78 جنيها قبل يومين، متوقعا أن تصل الأسعار إلى 60 جنيها من المزرعة، خلال أيام مع بداية شهر رمضان.

- في البداية ما هو السعر العادل للدواجن؟

قبل أيام أكدنا أن هناك مبالغة كبيرة في أسعار الدواجن، وأن التكلفة الفعلية للمنتج في ظل ارتفاع الأعلاف وارتفاع أسعار الكتاكيت لن تزيد عن 60 جنيها للكيلو، من المزرعة، ويمكن أن تصل إلى 65 جنيها للمستهلك النهائي، مطالبا بتفعيل دور بورصة الدواجن بشكل اكبر، والدولة تحركت سريعا لضبط أسواق الدواجن خصوصا أن لدينا فجوة في المعروض تصل لنحو 42%، أي 1000 طن شهريا.

عبدالعزيز: تحرك الحكومة أسهم في سد الفجوة وضبط السوق

وكيف ترى تحرك الدولة نحو سد الفجوة؟

تحركت الدولة سريعا وقامت باستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بأسعار أقل من المعروض ما أسهم في سد الفجوة وضبط السوق، وعندما قامت الدولة بعمل وفرة في المعروض ورقابة على الأسواق انخفضت الأسعار، وبعودة الأعلاف إلى أسعارها الطبيعية سيكون هناك مزيد من الانخفاض، خاصةً أن العلف يعد المدخل الرئيسي لصناعة الدواجن في مصر، ويمثل نحو 70% من تكلفة الصناعة، وفي الحقيقة استيراد الدواجن من بلاد المنشأ يسهم في تراجع الأسعار ويعتبر هو العامل الرئيسي والأساسي في انخفاض الأسعار، واتوقع انضباط الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرا لوجود دواجن مستوردة من الخارج تسهم في سد الفجوة.

وهل الدواجن المستورة ارخص ام المحلية ؟

بالطبع الدواجن المستورة ارخص لأن المواطن يشتري الدجاجة المستورة وزن كيلو صافي في حدود الـ 69 جنيها تقريبا، أما الدواجن المحلية يشتري المواطن الدجاجة كاملة بسعر 69 جنيها للكيلو وبعد الذبح والتنظيف الدجاجة وزن 2 كيلو من الممكن ان يصل وزنها لأقل من كيلو نصف، ما يعنى ان المستورة ارخص من المحلية، وهناك فرق كبير في الأسعار.

تقليل الاستهلاك في رمضان سيؤثر إيجابيا على الأسعار

وما هي توقعات لاستهلاك المصريين في رمضان من الدواجن؟

رمضان هذا العام سيكون مختلفا تمام عن السنوات السابقة، خاصةً ان القوة الشرائية للمواطن المصري حاليا منخفضة للغاية، ومن المؤكد أن رمضان هذا العام لن تحدث فيه عزومات كما كان يحدث في السابق وبالتالي يقل الضغط على الطلب، والمواطن الذى كان يأكل دجاجة واحدة في الأسبوع لن يزيد استهلاكه، وسيظل على هذا المنوال ومن الممكن أن يقلل لكنه لن يزيد، ومن كان يعد عزومات في رمضان سابقا لن يحدث هذا في الوقت الحالي، كل ذلك له تأثير إيجابي على الأسعار لأن الطلب سيقل ما يؤكد أن الأسعار من المحتمل أن تتراجع.

وما هي توقعاتك لأسعار الاعلاف في الفترة المقبلة؟

أسعار الاعلاف ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الأخير، وبمقارنة بسيطة بين أسعار الاعلاف هذا العام والعام الماضي سنجد ان سعر طن العلف حاليا 22 الف جنيه تقريبا مقابلا 6 الاف و200 جنيه، وطن الذرة حاليا 15700 مقابل 5700 جنيه، سعر الصويا كان في يناير 2022 بحوالي 8500 جنيه النها ردة الأسعار وصلت لحوالي 28 الف جنيه هذه الأسعار مبالغ فيها وغير منطقية، والسعر العادل حاليا زيادة 100% وليس 300% لان الدولار ارتفع بنسبة 100% أيضا، وليس 300%، فإذا انخفضت أسعار الأعلاف سنتخفض أسعار الدواجن حاليا.