«صناعة الدواجن» تكشف تفاصيل انخفاض الأسعار 15 جنيها مع وصول الفراخ البرازيلي

قال سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالجيزة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في وقت مبكر قرارا بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن، وكلف وزير الزراعة برئاسة اللجنة، لمناقشة تداعيات أزمة الأعلاف نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك استشعارا منه بحدوث أزمة.

السيد: اللجنة استدعت منتجي الدواجن والتجار

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن اللجنة استدعت منتجي الدواجن والتجار، وحاولوا التوصل لسعر عادل للمربي والمستهلك، في أول اجتماع، لكن لم يأتِ بنتيجة، وفي الاجتماع الثاني وزارة التموين ممثلة في مباحث التموين، حاولت التفاهم لكن المنتجين والتجار لم يستجيبوا.

وأردف: «أزمة العلف انتهت، لكن تفاجأنا أن الأسعار مبالغ فيها، هوامش ربح عالية جدًا، فوق 40%، وسعر الكتكوت وصل لـ30 جنيهًا، وأصحاب بيع الدواجن حية هامش ربحها لا يقل عن 12 جنيها».

الحكومة تدخلت وتم استيراد الفراخ البرازيلي لسد الفجوة

ولفت إلى أن الحكومة تدخلت وتم استيراد الفراخ البرازيلي لسد الفجوة، مؤكدًا أن الاستيراد لن يؤثر على الصناعة المحلية.

وأوضح أنه في اليوم التالي لوصول أول شحنة من الفراخ البرازيلي الأسعار انخفضت 15 جنيهًا، وسعرها في المزرعة انخفض لـ65 جنيها، وسعر الكتكوت انخفض من 10، لـ12 جنيهًا، وأكد أن الدواجن المجمدة آمنة وصحية 100%، تذهب لجنة مجازر للتأكد من سلامة الشحنات.