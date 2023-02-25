شعبة الدواجن لـ قناة الحياة: من رابع المستحيلات أن يسبب الاستيراد أزمة للصناعة المحلية

علق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، على استيراد الدواجن، قائلًا: «نحل أزمة ونراعي المنتج المحلي وخايفين عليه أكتر من أي حد، ومن رابع المستحيلات أن تسبب الدواجن المستوردة أزمة للدواجن المحلية».

سيناريو عام 2006

وأضاف السيد خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «في عام 2006، تعرضت مصر لأزمة إنفلونزا الطيور، وجرى تدمير صناعة الدواجن بنسبة 75%، استوردنا لمدة سنة لسد الفجوة، لكن استمرار الاستيراد لم يضر الصناعة، بالعكس، أصبحت أقوى واستمرت وحققنا الاكتفاء الذاتي».

الحفاظ على الصناعة الوطنية

وتابع رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية: «نستورد تقريبًا 50 ألف طن، ما يوازي 8 أيام من الاستهلاك، ولكني مع استمرار الاستيراد ونعمل على الحفاظ على الصناعة ونرصد استمرارية الإفراجات، وهناك توجيهات بزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية للدواجن، وللأسف بعض المستوردين استغلوا الفجوة ورفعوا الأسعار.. ما ينفعش أبدًا طن الذرة يكون واصل مصر بـ10 آلاف جنيه ويتباع بـ16 ألف جنيه، وما ينفعش إن سعر الصويا يقدر بـ20 ألف جنيه ويتباع بـ30 ألف جنيه، كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن».