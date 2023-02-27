فنانات يظهرن بالحجاب بدراما رمضان 2023.. أبرزهن نيللي كريم ومنى زكي

يشهد السباق الرمضاني لهذا العام 2023 كثيرا من الأعمال الدرامية المميزة التي جاءت متنوعة وتتناول عددا من الموضوعات المهمة ويظهر من خلالها الفنانين بشكل مختلف يتناسب مع الشخصيات التى يقدمونها.

ولكن كان اللافت للانتباه هذا العام هو ظهور عدد كبير من الفنانات من خلال شخصياتهن فى الأعمال الدرامية بالحجاب ومن بينهن الفنانة نيللي كريم التي تشارك من خلال مسلسل عملة نادرة وتجسد من خلاله شخصية نادرة وهي سيدة صعيدية وتظهر خلالها محجبة.

وفي نفس العمل مسلسل عملة نادرة تظهر الفنانة جومانا مراد بشخصية سيدة صعيدية هى الأخرى وتظهر من خلال الشخصية بالحجاب.

منى زكي بالحجاب رمضان 2023

وهناك أيضا الفنانة منى زكي التي تشارك فى السباق الرمضاني من خلال مسلسل تحت الوصايا وتظهر من خلاله بشخصية سيدة يتوفى زوجها وتبدأ فى التعامل مع الحياة وتظهر أيضا بالحجاب خلال المسلسل الذي ينتمي لنوعية الـ 15 حلقة.

وتنضم إليهن الفنانة مي كساب التي تظهر في السباق الرمضاني المقبل لعام 2023 بمسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان وتظهر من خلاله في شخصية سيدة محجبة.