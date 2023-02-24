مسلسل عملة نادرة حصريا على CBC.. اعرف تفاصيل دور نيللي كريم

كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ قليل، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن البوستر الدعائي لمسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه حصريا على قناة cbc خلال موسم رمضان المقبل 2023.

نيللي كريم أرملة صعيدية في مسلسل عملة نادرة

وتجسد الفنانة نيللي كريم خلال مسلسل عملة نادرة، شخصية «نادرة»، صعيدية يتوفى زوجها، وتواجه صراعا شرسا مع عائلة زوجها للدفاع عن ميراثها المحرومة منه بسبب الطمع.

وظهرت نيللي كريم خلال البوستر الدعائي للمسلسل وهي ترتدي الزي الصعيدي باللون الأسود، وتخوض من خلال مسلسل عملة نادرة تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويشارك في بطولة عملة نادرة عدد كبير من الفنانين أبرزهم: نيللي كريم وأحمد عيد وجومانا مراد وجمال سليمان وكمال أبو ريا وفريدة سيف النصر ومحمد لطفي ومحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.