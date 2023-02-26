سيارة طائشة تدهس 3 عاملات أثناء خروجهن من مصنع بالمنطقة الحرة في بورسعيد

أصيبت ثلاث عاملات، اليوم الأحد، بعد أن صدمتهن سيارة طائشة أثناء خروجهن من مصنع يعملن به، أمام المنطقة الحرة للاستثمار، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابات إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد وصول 3 مصابات إلى مستشفى السلام بورسعيد، وهن فاطمة زكي أحمد محمد عيسى، 27 سنة، من فارسكور، وعزيزة متولي محمد بغدادي النقيب، من قرية ميت الشيوخ بمركز فارسكور، وحنان شكري عبد السلام.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن السيارة «ط ب ن 5814» كانت تسير بسرعة جنونية، وصدمت ثلاث عاملات أثناء خروجهن من العمل بأحد مصانع المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد أمام إشارة المرور، وتم ضبط السيارة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، كما انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة.