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أسعار السمك اليوم في محافظة بورسعيد.. الباغة بـ60 جنيها

كتب:

هبة صبيح
08:41 م | السبت 25 فبراير 2023
سوق السمك الجديد ببورسعيد 

سوق السمك الجديد ببورسعيد 

شهدت سوق السمك ببورسعيد أسعارا مستقرة وتنوع الأسماك، مع إقبال من الزائرين من أهالي بورسعيد والزائرين على شرائه باعتباره الأكلة المحببة في المحافظة وظهرت أنواع جديدة مع بدء استقرار درجات الحرارة منها الباغة والشخرم.

سعر السمك حسب العرض والطلب 

وقالت محسن فؤاد، تاجر سمك في سوق العرب القديم، إن أسعار الأسماك تعتمد على العرض والطلب، فكلما كانت كميات الأسماك قليلة زاد الطلب عليه والسعر.

واستعرض سعر السمك اليوم في بورسعيد 

 

بوري75.80.90.100.130  جنيه

شبار أبيض 60 جنيها 

شبار أخضر 70 جنيها

لوت 100 جنيه 

قاروص 130 جنيها

قاروص 160 جنيها

دنيس بلدي 150 جنيها

باغة 60 جنيها

شخرم 70 جنيها 

سيبيا بلدي حسب العرض والطلب 

طبق جمبري أبيض 100 جنيه

خدمة طهي الأسماك

وقال محمد محسن، تاجر سمك بسوق في حي الزهور ببورسعيد، إنه يوجد خدمات تجهيز وطهي الأسماك بمختلف الأطعمة بأسعار متوسطة، كما أنه يوجد خدمة توصيل الأسماك المطهية أو الطازجة داخل بورسعيد وإلى المحافظات الأخرى.

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