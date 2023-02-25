أسعار السمك اليوم في محافظة بورسعيد.. الباغة بـ60 جنيها
كتب:
هبة صبيح
08:41 م | السبت 25 فبراير 2023
سوق السمك الجديد ببورسعيد
شهدت سوق السمك ببورسعيد أسعارا مستقرة وتنوع الأسماك، مع إقبال من الزائرين من أهالي بورسعيد والزائرين على شرائه باعتباره الأكلة المحببة في المحافظة وظهرت أنواع جديدة مع بدء استقرار درجات الحرارة منها الباغة والشخرم.
سعر السمك حسب العرض والطلب
وقالت محسن فؤاد، تاجر سمك في سوق العرب القديم، إن أسعار الأسماك تعتمد على العرض والطلب، فكلما كانت كميات الأسماك قليلة زاد الطلب عليه والسعر.
واستعرض سعر السمك اليوم في بورسعيد
بوري75.80.90.100.130 جنيه
شبار أبيض 60 جنيها
شبار أخضر 70 جنيها
لوت 100 جنيه
قاروص 130 جنيها
قاروص 160 جنيها
دنيس بلدي 150 جنيها
باغة 60 جنيها
شخرم 70 جنيها
سيبيا بلدي حسب العرض والطلب
طبق جمبري أبيض 100 جنيه
خدمة طهي الأسماك
وقال محمد محسن، تاجر سمك بسوق في حي الزهور ببورسعيد، إنه يوجد خدمات تجهيز وطهي الأسماك بمختلف الأطعمة بأسعار متوسطة، كما أنه يوجد خدمة توصيل الأسماك المطهية أو الطازجة داخل بورسعيد وإلى المحافظات الأخرى.