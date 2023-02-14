مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة جنوب بني سويف

لقي شخص، مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة به أمام قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوفاة شخص صدمته سيارة جنوب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من النجدة يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات الإسعاف إقليم شمال الصعيد يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص ووفاته في الحال أمام قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سمسطا المركزي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وضبط السيارة وقائدها.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل يوسف محمد سمير، جثة هامدة إلى مستشفى سمسطا المركزي وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته وأخطرت جهات التحقيق تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.