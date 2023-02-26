سوق الفضة تأمل في مبيعات عيد الأم.. تعرف على الأسعار

تترقب سوق الفضة إقبالا من جانب المواطنين على الشراء بداية مارس المقبل، نظرا لاقتراب الاحتفال بعيد الأم، حيث يلجأ المواطنون لشراء الفضة والتهادي بها نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بالذهب.

زيادة الإقبال على شراء الفضة مارس المقبل

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الحسين قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن العديد من المواطنين يتوافدون على محال الفضة بداية من شهر مارس من كل عام لشراء هدايا عيد الأم وهناك أنواع محددة يقبل المواطنون على شرائها.

وقال يوسف أسعد أحد أصحاب محال الفضة، إن إقبال المواطنين على شراء الفضة مستمر طوال العام ولكنه يزداد مع اقتراب الأعياد مثل الاحتفال بعيد الحب وعيد الأم، لذلك تشهد محال الفضة بداية من مارس المقبل إقبالا متزايدا من جانب المواطنين للشراء.

أسعار الفضة اليوم

وأضاف أسعد أن السلاسل والأنسيالات الفضة ذات الأوزان الخفيفة تعد الأكثر مبيعا، حيث يلجأ المواطنون لشراء الفضة نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بالذهب، وقد يسجل جرام الفضة النقية عيار 999 سعر 20.42 جنيه والفضة البريطانية عيار 958 سعر 19.58 جنيه بينما تسجل الفضة الاسترليني عيار 925 سعر 18.91 جنيه وأونصة الفضة 840.024 جنيه وسبيكة الفضة 50 جرام 1,345.26 جنيه وسبيكة الفضة 100 جرام 2,680.29.

الفضة لم تحظَ بشعبية الذهب

ومن جانبه، قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة، لـ«الوطن»، إن الفضة لم تكن ذات أهمية كالذهب بالنسبة للعديد من المواطنين، حيث لا يفضلها الكثيرون للتهادي بدلا من الذهب، وذلك لاعتقادهم أن الذهب ذو قيمة عالية عن الفضة.