أسعار الفضة اليوم في مصر.. جرام 925 وصل إلى 19.60 جنيه

كشف موقع «جولد برايس» عن أسعار الفضة اليوم في مصر، وسعر الجرام عيار 925، إذ وصل سعره إلى 19.60 جنيه، فيما بلغ سعر أونصة الفضة 1,394.81 جنيه.

في السطور التالية، تقدم «الوطن»، تفاصيل أسعار الفضة اليوم في مصر، وسعر جرام 925 اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير، وفق موقع «جولد برايس».

أسعار الفضة اليوم في مصر

وجاءت أسعار الفضة اليوم في مصر وسعر جرام الفضة عيار 925، كالتالي:

- أونصة الفضة يصل سعرها إلى 659.823 جنيه، أي 21.730 دولار.

- جرام الفضة النقية عيار 999 يصل سعرها إلى 21.17 جنيه بما يعادل 0.70 دولار.

- جرام الفضة البريطانية عيار 958 بسعر يصل 20.30 جنيه يما يعادل نحو 0.67 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر- الفضة الإسترليني عيار 925 يصل سعر الجرام إلى 19.60 جنيه بما يعادل نحو 0.65 دولار.

- فضة العملات عيار 900 سعر الجرام يصل إلى 19.07 جنيه بما يعادل نحو 0.63 دولار.

- جرام فضة المجوهرات عيار 800 بسعر يصل إلى 16.95 جنيه بما يعادل نحو 0.56 دولار.

- فضة عيار 880 بسعر يصل إلى 18.65 جنيه بما يعادل 0.61 دولار.

أسعار سبائك وكيلو الفضة في مصر

وجاءت أسعار سبائك الفضة اليوم كما يلي:

- سبيكة الفضة 50 جراما بسعر يصل إلى 1,394.81 جنيه، بما يعادل 45.94 دولار.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 2,779.01 جنيه، بما يعادل 91.52 دولار.

- سبيكة الفضة 200 جرام بسعر يصل إلى 5,303.46 جنيه، بما يعادل 174.66 دولار.

- سبيكة الفضة 250 جراما بسعر يصل إلى 6,523.26 جنيه بما يعادل 214.83 دولار.

- سبيكة الفضة 500 جرام بسعر يصل إلى 12,919.23 جنيه بما يعادل 425.47 دولار

- سبيكة الفضة 1 كيلو بسعر يصل إلى 25,456.62 جنيه، بما يعادل 838.36 دولار.