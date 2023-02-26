أحمد أمين يتصدر البوستر الدعائي لمسلسل «الصفارة».. يعرض رمضان المقبل

تصدر الفنان أحمد أمين البوستر الدعائي لمسلسل «الصفارة»، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، حيث يواصل أمين تصوير مسلسله اخلال الفترة الحالية، ويتصدر بطولة المسلسل منفردًا بعد النجاح الذي حققه مؤخرًا في عالم الدراما.

تصدر أحمد أمين البوستر الدعائي

وظهر أحمد أمين على البوستر، منفرداً، بعد عن النجاح الذي حققه سابقاً، إذ اشترك في بطولة مسلسل «جزيرة غمام» العام الماضي مع طارق لطفي ومي عزالدين وفتحي عبدالوهاب ورياض الخولي.

أحداث مسلسل الصفارة

وتدور أحداث مسلسل الصفارة في 15 حلقة، وينتمي للأعمال الكوميدية المليئة بالإثارة والتشويق، وتنطلق الأحداث من خلال صفارة أثرية تعيد الزمن للماضي، تقع بين يدي فؤاد ويقوم بدوره أحمد أمين الذي يعمل في مجال السياحة والآثار، ليقع في العديد من المواقف والمفاجآت غير المتوقعة تقلب الأمور رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين، ومحمود البزاوي، وطه ودسوقي، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، وآية صلاح، وسامية الطرابلسي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتاب، إخراج علاء إسماعيل.