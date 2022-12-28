«صفارة» أحمد أمين تنطلق في رمضان 2023.. تعرف على تفاصيل المسلسل

يعكف الفنان أحمد أمين على التحضير لمسلسله الجديد «الصفارة»، والمقرر عرضه في رمضان 2023.

ويقوم المخرج علاء إسماعيل حالياً باختيار فريق العمل، على أن يبدأ تصوير المسلسل بداية من العام الجديد، بعد الاستقرار على أماكن التصوير النهائية.

وينافس الفنان أحمد أمين هذا العام بمسلسل «الصفارة»، ومن المقرر أن يكون العمل مختلف، ومكون من 15 حلقة .

أبطال مسلسل «الصفارة»

مسلسل «صفارة» بطولة الفنان أحمد أمين، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، والذي يُعد أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة عقب اكتمال قائمة الممثلين.

آخر أعمال أحمد أمين

وشارك أحمد أمين في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «جزيرة غمام»، والذى حقق نجاحا كبيراً وقت عرضه، ونال عن دوره بعض الجوائز، وشارك في بطولة العمل كل من طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وكان من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وحقق العمل مشاهدات عالية وقت عرضه، كما حققت شخصية عرفات الذي قدمها أمين نجاحًا كبيرًا وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.