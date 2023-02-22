5 معلومات عن مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين.. تدور أحداثه في 15 حلقة

ينافس الفنان أحمد أمين في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «الصفارة» ويقود بطولته منفردًا بعد النجاح الذي حققه مؤخرًا في عالم الدراما، إذ قاسم أكرم حسني عام 2018 بطولة مسلسل «الوصية»، وفي العام الماضي 2022 شارك في مسلسل «جزيرة غمام» مع طارق لطفي ومي عزالدين وفتحي عبدالوهاب ورياض الخولي.

جائزة أفضل ممثل في مهرجان الدراما

وحظي أحمد أمين، بجائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى برئاسة يحيى الفخراني، عن تأديته شخصية الشيخ عرفات في «جزيرة غمام» تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي، وتخلى فيه عن الأداء الكوميدي الذي طالما تميز به.

مسلسل كوميدي

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل الصفارة الذي ينافس ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023، إذ أنَّه بطولة أحمد أمين، ومحمود البزاوي، وطه ودسوقي، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، وآية صلاح، وسامية الطرابلسي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتاب، إخراج علاء إسماعيل.

وتدور أحداثه في 15 حلقة، وينتمي للأعمال الكوميدية المليئة بالإثارة والتشويق، وتنطلق الأحداث من خلال صفارة أثرية تعيد الزمن للماضي، تقع بين يدي فؤاد ويقوم بدوره أحمد أمين الذي يعمل في مجال السياحة والآثار، ليقع في العديد من المواقف والمفاجآت غير المتوقعة تقلب الأمور رأسًا على عقب.