«بلومبيرج»: ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية في مصر إلى 66 مليار جنيه

ارتفعت مخصصات دعم المواد البترولية في مصر إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه، بموازاة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وفق ما جاء في تقرير نشرته وكالة «بلومبيرج»، على لسان مسؤول حكومي.

ارتفاع دعم المواد البترولية بنسبة 290%،

وأشار التقرير، إلى أنَّ دعم المواد البترولية ارتفع بنسبة 290%، مقارنةً بالفترة عينها من السنة الماضية، حيث لم يتجاوز 17 مليار جنيه.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً أو 0.4% إلى 82.75 دولار للبرميل أمس الجمعة.

كانت الحكومة تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه، في حين أن فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.

مصر تستهلك سنوياً 12 مليون طن سولار و6.7 مليون طن بنزين

وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.