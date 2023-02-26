أبرز 10 شائعات تداولتها السوشيال ميديا.. آخرها «بيع قناة السويس»

شائعات عدة جرى ترديدها عبر وسائل السوشيال ميديا عن مصر في الآونة الأخيرة، لاسيما ما تردد عن بيع قناة السويس وسط مزاعم بأن الدولة تسعى لبيعها، وهو الأمر الذي نفاه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات في الإسماعيلية، قائلًا إن حجم الشائعات والافتراءات غير طبيعي وكان آخرها ما تردد أن الدولة تفكر في بيع قناة السويس وأن هناك عرضا بذلك، مضيفًا «البعض جمعوا أحاديثي وصنعوا منها فيلمًا وبصوتي وبثوه على إني قلت على لساني إن الموضوع سيباع بتريليون دولار».

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز 10 شائعات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

من قبل، نفى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تماما هذه الشائعة، قائلًا إنّ قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مؤكدا أنّ الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي، فضلا عن أنّ القناة من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

وفي هذا السياق، فإن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رد على شائعات تم ترديدها والتي ترصد «الوطن» أبرزها خلال الآونة الأخيرة:

شائعة استيراد دواجن مجمدة فاسدة

نفت الحكومة ما تردد بشأن استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي كذَّبت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، وأوضحت أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة آمنة تماما.

شائعة حدوث تسونامي بسبب انحسار مياه البحر

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي، وبالتواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أن أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يُعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر، ولا علاقة لها مطلقًا بحدوث تسونامي.

شائعة إلغاء الدعم على الوحدات السكنية

ونفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة «سكن كل المصريين» لمنخفضي الدخل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر، وتواصل المركز مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفي تلك الأنباء، مُوكداً استمرار الحكومة في تقديم الدعم على الوحدات السكنية.

شائعة انتشار سبائك ذهب مزيفة فى الأسواق

كما نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، وتواصل المركز الإعلامي بمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، مُشددةً على أن كافة سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة.

شائعة تحديد أسعار الكهرباء كل ربع سنة

نفت الحكومة المصرية شائعة نيتها تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ربع أو نصف سنة، مشيرة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو طرح أي مقترحات بهذا الشأن، وقال بيان المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت تلك الأنباء، مؤكدة على تأجيل زيادة أسعار الشرائح التي تم اعتمادها بشكل طبيعي.

شائعة توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر

وسابقًا نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة على بعض المواقع تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر، وبالتواصل مع وزارة القوى العاملة، كذَّبت هذه الأنباء، مؤكدة أن هذه المواقع وهمية ومزيفة ولا علاقة لها بالوزارة.

شائعة خصخصة منظومة التعليم العالي

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة خصخصة منظومة التعليم العالي تزامناً مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، موضحة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية لخصخصته.

شائعة إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الثلاثاء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، وأكد على التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، حيث يتم السماح بالإفراج عن مختلف السلع المستوردة ودخولها إلى مصر، عقب خضوعها للفحص للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية المقررة.

شائعة إغلاق المتحف المصري بالتحرير

وتداولت منذ فترة بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق المتحف المصري بالتحرير تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، مُؤكدةً أن المتحف المصري سيظل مفتوحاً لاستقبال كافة زائريه بشكل طبيعي دون إغلاق،.

شائعة اختفاء السلع الغذائية الأساسية من الأسواق

وتداولت السوشيال ميديا أنباء حول اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق، ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكافة المحافظات.