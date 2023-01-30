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شعبة الذهب: شائعات وجود سبائك ذهبية مزيفة تستهدف التأثير على الاستثمارات

كتب:

نرمين عفيفي
11:07 ص | الإثنين 30 يناير 2023
الذهب بالأسواق

الذهب بالأسواق

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إن ما تم تداوله بشأن وجود سبائك ذهبية مزيفة في الأسواق، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف تشكيك المواطن لمنعه من استغلال مدخراته في أي نوع من أنواع الاستثمار.

لا يجب تداول الأخبار على السوشيال ميديا دون التحقق من المعلومة

وأضاف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أنه لا يجب تداول الأخبار على السوشيال ميديا دون التحقق من المعلومة حيث أن شراء الذهب عن طريق الإنترنت هو أمر غير آمن تماماً وينصح بشراء الذهب من الأماكن والمحال الموثوقة التي تمتلك تراخيصا قانونية لتجنب اي عملية نصب محتملة.

سعر صرف الجنيه أمام الدولار هو أحد العوامل المهمة لتحديد أسعار الذهب

وأكد رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية في مداخلته مع الإعلاميتين ياسمين سيف وسلمى عادل، أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار هو أحد العوامل المهمة لتحديد أسعار الذهب، وأن الاستقرار الحالي لسعر الجنيه أمام الدولار ساهم في استقرار أسعار الذهب ومن المتوقع أن تكون هناك ارتفاعات بطيئة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

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بقلم نرمين عفيفي