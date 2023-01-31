يوسف الحسيني: قناة السويس ردت على شائعات الإخوان بالأرقام والحقائق

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن التقرير المرصود من قبل هيئة قناة السويس حول العائدات رد حقيقي بالأرقام على مسألة الشائعات التي يروجها الإخوان بشكل مستمر، لافتا إلى أنه منذ صدور قرار حفر قناة السويس الجديدة عمل الإخوان على تشكيك المصريين في قدرة الدولة على حفر القناة من الأساس.

حفر قناة السويس

وأوضح «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أن عملية الحفر بدأت بالفعل واضطر الإخوان إلى نقل الشائعة إلى مستوى أعلى، إذ تم الإعلان عن شهادات بفائدة 12.5% سنويا لمدة 3 سنوات، فروج الإخوان شائعات بأن الدولة سوف تستولى على أموال المصريين المودعة في الشهادات، ومع أول شهر من صرف فوائد الشهادات نقل الإخوان الشائعات بأن الدولة تصرف الأموال من أصل المبلغ، وبعد انتهاء الـ3 سنوات انتهى حفر القناة وصرف الفوائد كاملة، واستلم الناس أصول الأموال.

الإخوان مستمرون في إطلاق شائعات

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن الإخوان مستمرون في إطلاق شائعات بأنه لا جدوى من حفر قناة السويس: «أطلقوا عليها ترعة لأنهم عديمو الأفق، ولا خبرة ولا طموح لديهم، وقناة السويس الجديدة أدت لتعاظم إيرادات القناة، وزودت عدد السفن التي تمر في القناة، وقللت زمن العبور وأصبحت الجدوى الاقتصادية لمرور السفن عالية لأنها توفر الوقت والوقود وتكلفة تشغيل العمالة».