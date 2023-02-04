«الصحة» تنفي إغلاق موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، غلق موقع تسجيل لقاح كورونا، مؤكدا أن الموقع ما زال مفتوحًا للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح الجرعة الأولى، كما أن الحصول على الجرعات التنشيطية يكون بدون التسجيل المسبق.

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن موقع تسجيل لقاح كورونا يستقبل يوميا طلبات من المواطنين بشأن الحصول على اللقاح، ويتم التوجيه بالذهاب إلى المراكز المخصصة لتلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى تقليص عدد مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وأصبح اللقاح داخل المراكز الثابتة والوحدات الصحية المعلن عنها فقط، وفيما يتعلق بالأكشاك داخل محطات المترو والمؤسسات تم إلغاؤها بعد الوصول إلى المستهدف من المواطنين.

موقع لقاح كورونا

وأوضح «عبدالغفار»، أنه سيتم استقبال الشحنة الأولى من اللقاح المعدل خلال أيام وحتى مارس المقبل، على يتم البدء فورا في تطعيم الفئات المستهدفة منه بعد التحليل من قبل هيئة الدواء المصرية.

وشدد على المواطنين سرعة التسجيل على موقع لقاح كورونا للحصول على الجرعتين الكاملة، وبعد ذلك الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لتعزيز الجهاز المناعي للجسم؛ لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة والتي تظهر من وقت إلى الآخر.

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن توافر جميع اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية، ولا يوجد أى نقص في أى نوع من الأنواع التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية.