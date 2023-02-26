خبير تكنولوجيا معلومات: الشائعات تمزق الدول وتدفعها للانهيار الذاتي

تحدث المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، حول خطورة الشائعات، بالتزامن مع كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات في الإسماعيلية، بتردد شائعات حول بيع الدولة قناة السويس ومدى خطورة هذه الأقاويل الكاذبة، قائلًا إن الشائعات من شأنها تمزيق الدول، وتحاول تهيئة ظروفه البلاد لكي تنتحر وتنهار بإرادتها.

خطورة الشائعات

وأضاف «الحارثي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا كبيرا من منصات التواصل الاجتماعي هدفها بث الشائعات والأكاذيب وتزييف الواقع، وتستهدف النيل من الدولة، وتحاول إبقاء الدولة في توتر وتحت ضغط عصبي ونفسي؛ ليصير المواطن تائها بين الصواب والخطأ، تمام مثل مرددي شائعة قانون صندوق قناة السويس.

شائعات السوشيال ميديا

وتابع استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن مصر دولة كبيرة ولديها العديد من المتربصين الذين يهدفون لـ ترويج الشائعات التي من شأنها الضرر بمصلحتها، وزعزعة استقرارها، لذا على الجميع توخي الحذر وفرز ما يسمعونه للتفريق بين الشائعة والحقيقة.